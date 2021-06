Also erst mal muss man festhalten: Die Schweiz war doch gar nicht so schlecht. Im Vorfeld hatte sie einen richtigen kleinen Höhenflug.

Inwiefern?

Wichtig ist da, klar zu differenzieren: In der Fussballfankultur gibt es zwei Lager. Zum einen jenes, in dem die Menschen eine langjährige, emotionale Bindung zum Team haben, mit ihrem Club sozusagen aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Und zum anderen gibt es das, was ich die «Kunden im Fankostüm» nennen würde. Also sogenannte Eventfans: Das ist eine riesengrosse Gruppe. Für beide spielt der «kleine Höhenflug» eine grosse Rolle, aber auf psychologisch ganz unterschiedliche Weise.