Chick Lit – Leichte Lektüre für den Sommer Schwer und gewaltig war dieser Frühling. Deshalb lesen wir jetzt leichte Stoffe, gute Unterhaltung, bei der wir nicht viel überlegen müssen. Sechs Romane, die uns dabei helfen. Nina Kobelt

Jetzt soll es leicht sein: Die beste Unterhaltungsliteratur diesen Sommer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ohne Kamera geht die Mimi nie aus dem Haus

Nicht gerade hochstehende Literatur, aber: Wenn einen die «Fotografin» packt, dann lässt sie einen nicht mehr los. PD

Worum geht es? Mimi lebt seit einiger Zeit in einem kleinen Leinenweberdorf in Deutschland und kümmert sich um ihren kranken Onkel Josef. Ihr Fotoatelier läuft schlecht, und so muss sie sich entscheiden: Bleiben oder sich in neue Abenteuer stürzen? Mit der «Fotografin» verhält es sich so wie bei einer Netflix-Serie: Entweder, frau kommt rein in die Story und kann nicht mehr aufhören mit Lesen – oder eben nicht. Falls einen die Geschichte der Wanderfotografin Mimi Reventlow, die Anfang des 21. Jahrhunderts durch Deutschland tingelt, anspricht, ist man ihr hilflos ausgeliefert. Also statt Binge-Watching betreibt man Binge-Reading – Serienlesen. Drei Bände sind bisher erschienen, der letzte vor kurzem.

Wer soll das lesen? Fotografinnen. Netflix-Müde. Alle, die sich nicht an einer simplen Sprache stören, sondern auf gute Geschichten aus sind.

Petra Durst-Benning: «Die Fotografin – Die Zeit der Entscheidung», 512 Seiten, Blanvalet, ca. 14.50 Franken.

Drei Frauen, ein Chef, und dann stirbt jemand

Knapp daneben: Dieser Roman ist weniger #MeToo-Material als Krimi. Auch gut!

Worum geht es? Um Sloane, Ardie und Grace, die seit Jahren unter ihrem Chef Ames leiden. Um ein Onlineverzeichnis, das unter Businessfrauen in Dallas kursiert. Es listet Männer in der Firmenwelt auf, vor denen man sich hüten muss.

Wer soll das lesen? Hmm. Wer keine richtigen Thriller mag (wegen schwacher Nerven)? Die Schauspielerin Reese Witherspoon hat in ihrem Buchclub «Reese’s Book Club» richtiggehend geschwärmt von «Whisper Network». Es sei «unglaublich packend». Finden wir ein wenig übertrieben, müssen aber zugeben: Ganz kalt gelassen hat uns die Geschichte auch nicht. Allerdings nicht wegen der starken Frauen und dem Geist der #MeToo-Bewegung, sondern mehr, weil ein Mord (Suizid?) im Zentrum steht. Hier finden Sie eine Leseprobe sowie einen Auszug aus dem Hörbuch.

Chandler Baker: Whisper Network. 480 Seiten, Heyne, ca. 29 Franken.

Juhuu, ein Tierarztroman!

Eine Frau, ein Tierarzt, ein Hund und sonstiges Getier: Der Stoff, aus dem Kioskromane sind. Und dieser hier.

Worum geht es? Rob Schürmann ist als Tierarzt Tag und Nacht im Einsatz, und die Herzen der Tierbesitzerinnen fliegen ihm zu. Doch der Herr will nur eine, und die heiratet einen anderen. Dann tritt Grossstadtpflanze Anabel auf. Und alles ändert sich … Der zweite Roman von Lisa Keil, der Tierärztin, die sich ins Schreiben von Liebesromanen verliebte, überzeugt so halb. Wir mögen ihn trotzdem: Mit genau diesem Stoff (Tierarzt verliebt sich in Hundebesitzerin oder umgekehrt) wurden wir ja einst angefixt. Lisa Keils Roman ist nur wenig hochstehender als ein Band vom Kiosk. Hier finden Sie eine Leseprobe.

Wer soll das lesen? Frauen, die ganz viel anderes zu tun haben am Strand – man muss sich jetzt nicht irre konzentrieren und bekommt trotzdem viel mit.

Lisa Keil: «Hin und nicht weg», 432 Seiten, Fischer-Taschenbuch, ca. 17 Franken.

Nach dem Café am Strandweg ein Buchladen in den Highlands

Das Glück ist in den schottischen Highlands daheim. Unter anderem.

Worum geht es? Als die Bibliothekarin Nina arbeitslos wird, eröffnet sie ihre eigene Buchhandlung: Mit einem Bücherbus kutschiert sie durch die schottischen Highlands, um Leser mit Lektüre zu versorgen. Nun sind ja Happy Ends im wahren Leben natürlich komplizierter als in Romanen, und ganz so geschmiert wie bei Nina würde es wohl in Echt bei niemandem laufen. Trotzdem – oder ja: vielleicht gerade deswegen! – macht dieser Roman schon irgendwie froh. Auch, weil er einen anspornt, doch mal Neues zu wagen. Vielleicht gibts ja ein glückliches Ende.

Wer soll das lesen? Fans von Jenny Colgan («Die kleine Bäckerei am Strandweg»). Wer am Strand liegt und sich nach einem kühlen Lüftchen des Nordens sehnt.

Jenny Colgan: «Happy Ever After. Wo das Glück zu Hause ist», 448 Seiten, Piper, ca. 17 Franken.

Wenn Sie wissen wollen, wo Autorin Jenny Colgan liest: Hier verrät sie es.

Eine Anwältin, eine Millionenerbin und diese eine Insel

Strandlektüre: Wegen des Titels und auch sonst.

Worum geht es? Dieses Buch gehört ja schon allein wegen seines Titels an den Strand. Auch wenn die Geschichte in den Südstaaten der USA spielt, wo wir zurzeit sicherlich keine Ferien machen, und darin gar nicht so viel gebadet wird. Sondern gewerweisst, warum die schwerreiche Josephine, die eine ganze Insel besitzt, ihre früheren Freundinnen um sich herum haben will (bevor sie stirbt). Die Anwältin Brooke kümmert sich um dieses Wiedersehen – und auch ein wenig um die Männer in ihrem Umfeld. Leider ist sie etwas naiv. Aber egal. Spannend ist die Story eben doch.

Wer soll das lesen? Alle, die an Frauenfreundschaft glauben.

Mary Kay Andrews: «Der geheime Schwimmclub», 592 Seiten, Fischer Taschenbuch, ca. 17 Franken.

So riecht der Sommer – und ein gutes Buch

Grossartige Landschaft, super Geschichte, kluge Schreibe: Für uns der Unterhaltungsroman des Sommers.

Worum geht es? Die Ausgangslage: Emmeline lebt mit ihrem Vater allein auf einer rauen Insel im Atlantik. Er lehrt sie alles über die Natur – und schult ihren ausserordentlichen Geruchssinn. Die Wände ihrer kleinen Hütte sind voller Schubladen mit geheimnisvollen Fläschchen. Darin befinden sich Düfte, die ihr Vater herstellt.

Wer soll das lesen? Dieser Roman ist mit Abstand der am schönsten geschriebene dieser Auswahl. Die Sprache verzaubert, die Geschichte betört, und deshalb sind wir auch einigermassen verzweifelt auf der Suche nach mehr von Erica Bauermeister. Ihr älterer Roman «Ein Fest im Sommer» ist aber vergriffen. Vielleicht kann jemand helfen?

Erica Bauermeister: «Der Duft der Erinnerung», 384 Seiten, Harper Collins Germany, ca. 31 Franken.