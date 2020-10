UBS Kids Cup – Leichtathletiktalente geehrt Zwei junge Oberländer Leichtathleten wurden in Thun von Mujinga Kambundji ausgezeichnet.

Von links: Mujinga Kambundji mit den geehrten Talenten Janik Stettler (Fun and Run Thun), Xavier Fischer (TV Unterseen) und Xenia Buri (LC Kirchberg) Foto: PD

Auch der UBS Kids Cup, das grösste Nachwuchssportprojekt der Schweiz, konnte Corona-bedingt in diesem Jahr nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. So musste beispielsweise der traditionelle Schweizer Final im Stadion Letzigrund in Zürich mit den landesweit besten Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 7 und 15 Jahren im September abgesagt werden. Dennoch wurden am Mittwoch drei Berner Leichtathletiktalente für ihre Leistungen geehrt. Janik Stettler aus Steffisburg (Fun and Run Thun), Xavier Fischer aus Matten (TV Unterseen) und Xenia Buri aus Bätterkinden (LC Kirchberg) belegten alle in der Bestenliste ihrer Alterskategorie den ersten Platz. Sie wurden im Stadion Lachen in Thun als Schweizer Meisterinnen und Meister anlässlich einer lokal organisierten Siegerehrung vom Schweizer Sprintstar Mujinga Kambundji ausgezeichnet.

pd/cb