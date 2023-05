Basketball: Griner vom russischen Gefängnis aufs Spielfeld

Selbst in Los Angeles wird sich das emotionale Comeback für Brittney Griner anfühlen wie ein Heimspiel. 579 Tage nach ihrem bislang letzten WNBA-Spiel steht die Basketball-Olympiasiegerin wieder in einer Partie der nordamerikanischen Profiliga auf dem Feld und darf damit rechnen, dass sie im Duell ihrer Phoenix Mercury mit den Los Angeles Sparks auch von den heimischen Fans frenetisch gefeiert werden wird. Denn was seit jener Final-Niederlage im Oktober 2021 und dem kommenden Spiel in der Nacht auf Samstag (MEZ) passiert ist, bietet genug Stoff für einen Kinofilm.

Zurück in den Basketballhallen: Brittney Griner im Einsatz am vergangenen Freitag in Phoenix, Arizona. Foto: Christian Petersen (Getty Images)

Als da wären: eine Verhaftung am Flughafen in Moskau eine Woche vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ein Prozess. Zehn Monate Gefängnis für den Besitz von Vape-Kartuschen mit Marihuana-Öl. Verhandlungen, Diplomatie und Drohungen zwischen den Grossmächten Russland und USA. Ein Austausch gegen einen Waffenschieber. Im Dezember dann: die Rückkehr in die USA. Die Affäre sorgte weltweit für Aufsehen.

«Ich hätte nie gedacht, dass ich hier sitzen würde», sagte Griner nach ihrem ersten Testspiel seit der Haft in Russland. Am vergangenen Freitag spielte sie mit Phoenix schon einmal gegen Los Angeles, am Ende stand ein 71:90 gegen die Sparks. «Ich hätte nicht erwartet, dass ich so schnell wieder Basketball spielen würde. Selbst als ich zurück war, wusste ich nicht, wie es sein würde. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann. Der heutige Tag ist nicht selbstverständlich, aber ich musste viel verarbeiten.» (DPA)