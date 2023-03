Explosion in Yverdon – Mehrere Leichen in brennender Villa entdeckt Nach einem Brand in einem Haus in Yverdon hat die Polizei mehrere Tote gefunden. Bei den Opfern soll es sich um eine Familie mit drei Kindern handeln. UPDATE FOLGT

Beim Brand eines Hauses in Yverdon soll gemäss einem Bericht von «24heures» eine Familie ums Leben gekommen sein. Ein Sprecher der Kantonspolizei habe den Fund «mehrerer Opfer» in den noch qualmenden Trümmern bestätigt. Gemäss der Meldung lebte in der Villa ein Ehepaar mit seinen drei Töchtern. Laut Aussage des Eigentümers wurde das Haus mit Öl beheizt.

Um circa 06:40 Uhr sollen Nachbarn durch eine laute Explosion geweckt worden sein. Sie alarmierten die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen am Einsatzort eingetrofen sei. «Ich habe eine laute Explosion gehört. Erst dachte ich, es seien zwei Autos zusammengeprallt. Zehn Minuten später seien dann Flammen aus der Villa empor gestiegen», wird ein Nachbar zitiert. Ein Staatsanwalt sei auf dem Weg zum Unglücksort.

