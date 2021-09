Covid an den Schulen – Lehrkräfte fürchten sich vor dem Herbst Die Corona-Fälle an Schulen nehmen stark zu. Der Verband der Lehrpersonen rechnet in den kommenden Wochen mit noch grösseren Problemen – und stellt Forderungen an die Kantone. Hans Brandt

Bei sogenannten Pooltests, wie hier in Zollikon ZH, werden die Speichelproben verschiedener Schülerinnen und Schüler gemeinsam getestet. Foto: Manuela Matt

Der Kanton Neuenburg meldete am Dienstag: 22 Schulklassen sind derzeit in Quarantäne. In den letzten drei Wochen, seit Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien, seien dort 267 Kinder im Vor- und Grundschulalter positiv getestet worden.

In Lenzburg AG wurden am Montag mehr als 600 Schülerinnen und Schüler in die Quarantäne geschickt – und das Contact-Tracing des Kantons kommt bei der grossen Zahl neu entdeckter Fälle nicht mehr hinterher. Das repetitive Testen an den Schulen habe im Vergleich mit der Zeit vor den Sommerferien eine 30-mal höhere Anzahl an positiven Mischproben hervorgebracht, sagt ein Sprecher. «Darauf waren wir nicht vorbereitet.»