Nils Aebersold zahlt Lehrgeld

Der Start am Radquer-Weltcup in Bern verlief für Nils Aebersold überhaupt nicht nach Wunsch. «Ich wurde eingeklemmt und verlor viele Plätze. Danach fand ich den Rhythmus nie und musste eigentlich während des ganzen Rennens nur leiden», erzählt der Steffisburger etwas frustriert. Am Ende resultierte für Aebersold bei seiner Weltcup-Premiere in der U-19-Kategorie der 31. Platz. «Schade, konnte ich am Heimrennen nicht mehr zeigen», so Aebersold.