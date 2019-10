Lehrgang zum Gourmet

Ihm gehe es nicht zuletzt darum, so der Küchenchef, für kleine Aha-Effekte zu sorgen. Ein Beispiel? Regelmässig passiere es, dass die U-30er über das dreiteilige Amuse-Bouche, das Pré-Dessert oder die Friandises (die alle nicht zu den vier Gängen gehören) überrascht seien: «Das haben wir doch gar nicht bestellt, heisst es dann oft.»

Die Idee mit dem U-30-Menü, so gibt Fermi zu, hat er im Elsass abgekupfert. Dort bietet eine ganze Reihe von Lokalen wie etwa die renommierte Auberge de l’Ill der Familie Haeberlin die «Formule Jeunes» an, in deren Rahmen unter 35-Jährige vergleichsweise günstig speisen können. Allerdings muss das Essen im Voraus gebucht werden; inbegriffen sind Aperitif, passende Weine, Wasser und Kaffee.

Ähnlich sieht die Sache in Deutschland aus, wo es in rund 40 Restaurants von Jeunes Restaurateurs das «Twenü» gibt: «Damit ihr in unsere Welt reinschnuppern könnt», heisst es auf der Website der Vereinigung von Gourmetlokalen. Drei Gänge mit Aperitif, zwei Gläsern Wein, Wasser und Kaffee kosten hier 59 Euro.

Und in der Schweiz? Der Teufelhof in Basel bietet einen «jungen Gourmet-Dienstag» an, der allerdings mit 109 Franken (alles inklusive) zu Buche schlägt. Und das ist (nicht nur) für einen Lehrling oder Studenten schon eine ordentliche Stange Geld, wenn er in derselben Woche noch ins Kino oder in den Club will.

Viel mehr solche Angebote findet man hierzulande nicht. Eigentlich schade, denn nur wer sich die eingangs erwähnte «kulinarische Kenntnis» zu eigen gemacht hat, wird später wissen, warum die gehobene Küche ihren Preis auch wert ist.