Steffisburg – Lehrberufe digital erkunden Handy zücken, Code scannen, und los gehts. An der Oberstufe Schönau tauchen Schülerinnen und Schüler virtuell in die Berufswelt ein. Stefan Kammermann

Lynn Jost, Leoni Spori und Yael Rüfenacht (v.l.) informieren sich im Foyer der Schule Schönau digital per Handy über Lehrberufe. Foto: Stefan Kammermann

«Hallo, ich bin Janine und in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit.» Die junge Dame auf dem Handybildschirm spricht in breitem Berndeutsch. Sie erklärt sympathisch und unkompliziert, wie ihr Berufsalltag am Inselspital in Bern abläuft, seit sie die Lehre im Gesundheitswesen begonnen hat.

Das Handy, auf dessen Bildschirm die Lernende virtuell im Raum steht und über ihre Ausbildung und was es dazu braucht erzählt, gehört Yael Rüfenacht. Die 13-Jährige besucht die 8. Klasse der Oberstufe Schönau in Steffisburg. Mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden ist sie im Foyer des Schulgebäudes unterwegs.