Sportklettern-Weltcup – Lehmann glänzt in Innsbruck Der Emmentaler Sascha Lehmann klettert zum zweiten Mal auf ein Weltcuppodest. pbt

Sascha Lehmann Foto: Vladekzumr.com

Zum Auftakt der internationalen Lead-Saison in Innsbruck (AUT) glänzt Sascha Lehmann und wird hinter Jakob Schubert (AUT) und Stefano Ghisolfi (ITA) Dritter. Für den amtierenden Lead-Europameister ist es der zweite Weltcuppodestplatz in seiner Karriere. «Dass ich im Halbfinal und im Final nochmals so aufdrehen und den Weltcup gar auf dem dritten Schlussrang beenden konnte, ist natürlich sehr cool. Das ist eine tolle Ausgangslage und gibt mir viel Zuversicht für den Rest der Saison. Klar ist aber auch, dass es nicht einfacher wird, denn jeder Wettkampf beginnt wieder bei null», meinte der 23-jährige Burgdorfer, der seinen bisher grössten Erfolg im Weltcup 2019 mit dem Sieg in Villars-sur-Ollon feiern konnte.

Nach einer langen Weltcuppause in der Disziplin Lead war der Wettkampf in Innsbruck das erste internationale Kräftemessen der Lead-Spezialisten seit 2019. Nun geht es für die Schweizer am nächsten Wochenende mit dem Heimweltcup in Villars-sur-Ollon weiter.

