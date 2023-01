Herzlich Willkommen

Guten Morgen aus Adelboden

Wir begrüssen Sie zu unserem Live-Ticker vom Riesenslalom am Chuenisbärgli. Schön, verfolgen Sie den Klassiker mit uns.

Die Bedingungen sind an sich optimal: Die Nacht war klar, was für die Arbeit auf der Piste äusserst wertvoll war. Neben dem weissen Band dominiert allerdings Grün. Schnee gibt es in Adelboden nur aus der Kanone.