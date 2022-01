Sweet Home: Sitzmöbel aus den 70ern – Legen Sie sich dicke Polster zu Dieser Winter ist besonders hart. Da helfen weiche Sofas und Sessel, in die man so richtig versinken kann. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Soriana von Afra & Tobia Scarpa, Cassina

Wenn es um neue Polster geht, dann finden wir momentan die wichtigsten Trendstücke in der Vergangenheit. Designsofas und -sessel aus den Siebzigerjahren sind nämlich so angesagt wie noch nie. Lange als hässliche Möbel abgestempelt, bieten Sie nun beste Sitzplätze in der ersten Reihe.

Sofa und Sessel Soriana wurden vom Architektenpaar Afra&Tobia Scarpa 1969 entworfen. Die weichen üppigen Polster werden von Metallspangen zusammengehalten. Revolutionär an diesem Konstrukt ist, dass das Sofa keinen Unterbau braucht. 2021 legte Cassina dieses Kultmöbel neu auf und bietet es nun in den verschiedensten Stoffen und Farben an. Foto: Cassina

Im Wohnzimmer des Innenarchitekten Dominique Brunner von Pure Living, dessen Zuhause wir in einer spannenden Homestory vorgestellt haben, stehen die Soriano-Sessel mit einem sinnlichen dunkelgrauen Samt bezogen. Dominique Bruders Einrichtung ist ein wunderschönes Beispiel, das zeigt, wie man heute mit solchen Seventies-Möbeln wohnen kann. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

2 — Anfibio von Alessandro Becchi, Giovanetti

Ein weiteres cooles Seventies-Kultpolster steht im Haus von Ivano Colombo, den wir vor langer Zeit mit Sweet Home besucht haben. Es ist das Sofa Anfibio von Alessandro Becchi für Giovannetti aus dem Jahre 1970. Aufgeklappt wird das Sofa zum Bett, das irgendwie an einen Boxring denken lässt. Oder an ein Schlauchboot. Es ist auf jeden Fall ein typisches Produkt der entspannten Siebzigerjahre. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Das Sofa ist komplett amorph, hat keine innere Struktur und sieht unheimlich einladend, freundlich und gut aus. Es wird immer noch vom gleichen Hersteller, Giovanetti, produziert.

3 — Maralunga von Vico Magistrati, Cassina

Der Sessel Maralunga von Vico Magistrati aus dem Jahre 1974 sieht so aus, als ob er ein Nickerchen machen würde. Er ist mit einem cleveren Mechanismus ausgestattet, mit dem sich die Kopfstütze und die Armlehnen mithilfe eines Fahrradkettenmechanismus verstellen lassen. Produziert wird er von Cassina und er ist auch als Sofa erhältlich. Foto: Cassina

4 — Up von Gaetano Pesce, B&B Italia

Einst eine Provokation, heute ein Popidol: Der Sessel Up von Gaetano Pesce für B&B Italia aus dem Jahre 1969 ist eine Interpretation eines grossen Mutterleibes und lässt an antike Fruchtbarkeitsgöttinnen denken. Foto: B&B Italia

5 — Togo von Michel Ducaroy, Ligne Roset

Die Sitzmöbelserie Togo wurde 1973 von Michel Ducaroy für Ligne Roset entworfen und hat seither nichts von ihrer Modernität verloren. Bei Ligne Roset ist Togo zum Klassiker geworden. Man kann die Sitzgruppe selber zusammenstellen, ein Einzelsofa oder Sessel wählen oder ganze Sitzlandschaften damit kreieren. Als unkompliziertes, leichtes Sitzmöbel entwickelt, hat es zwei Grundbedürfnisse vereint: Bequemlichkeit und Attraktivität. Es ist wahrscheinlich durch seine Selbstverständlichkeit so flexibel, dass es in die verschiedensten Wohnsituationen passt und sich mit vielen Wohnstilen gut versteht. Foto über: Domino

6 — Camaleonda von Mario Bellini, B&B Italia

Das Camaleonda von Mario Bellini ist ein Instagramstar geworden. Ob It-Girl oder Influencer, sie setzen ganz klar auf das kurvenreiche Modularsofa, das der Architekt und Designer 1969 für B&B Italia entworfen hat. Es ist das fotogene Stück, mit dem man seine Wohnung krönt. Dabei ist es Ausdruck und Symbol für die fröhlichen und relaxten Seventies, in denen man mehr lebte als fotografierte! B&B Italia, hat es in einer neuen Farbpalette aufgelegt. Die Stoffe gibt es in sechzehn Farben und natürlich ist es auch in Leder erhältlich. Foto: B&B Italia

7 — Marenco von Mario Marenco, Arflex

Das Sofa Marenco von Mario Marenco aus dem Jahre 1970 für Arflex ist wahrscheinlich das eleganteste Modell der dicken Seventies-Polster. Besonders in Samt bezogen wirkt es so weich und verträumt, fast wie aus dem Märchen «Die Prinzessin auf der Erbse». Foto: Artilleriet

Marenco gibt es auch als Sessel, zum Beispiel in entzückendem Zitronengelb. Foto: Arflex

8 — Terrazza von Ubald Klug, De Sede

Zum Schluss noch ein Schweizer Kultmodell, das Sofa Terrazza Sofa von Ubald Klug für De Sede. Auch es ist ein Stück Popkultur, auf dem sich gar Mick Jagger zeigte, und es hat eine gewisse Disco-Allüre. Dabei wollte der Designer eine terrassierte Alpenlandschaft zum Sitzen gestalten. Foto: @designgek

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

