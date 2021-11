Leitartikel: Zwischennutzungen in Bern – Leerstand bedeutet verschwendetes Potenzial

Heute wird hier nur noch der Durst gelöscht: Die ehemalige Feuerwehrkaserne am Viktoriaplatz dient aktuell unter anderem als Restaurant. Foto: Adrian Moser

Die Vorlage will bürokratische Hürden einstampfen: Die städtische Bauordnung soll so abgeändert werden, dass Zwischennutzungen künftig einfacher umzusetzen sind. Konkret soll die Ausnahmebewilligung abgeschafft werden. Diese ist zurzeit notwendig, falls die Zwischennutzung nicht den Zonenvorschriften entspricht. Bei einem Ja am 28. November können solche Überbrückungsprojekte bis zu acht Jahren auch zonenfremd bestehen.

Dieser Abbau bürokratischer Auflagen ist zeitgemäss. Ebenso das Bedürfnis der Bevölkerung nach einer lebendigen Stadt. Denn Zwischennutzungen kommen dort zum Zug, wo Leerstand droht. Sie sind aber schon lange nicht mehr bloss ein Mittel von links aussen, um besetzte Liegenschaften zu legalisieren, sondern sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So können Zwischennutzungen genauso alternative Kulturbeizen wie auch Bürofläche für junge Start-up-Unternehmen sein. Das kurbelt das kulturelle Leben wie auch die Wirtschaft an. Eine Stadt, die den Leerstand von Gebäuden begünstigt, indem einer Umnutzung unnötige Steine in den Weg gelegt werden, schöpft also ihr Potenzial nicht aus.