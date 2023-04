Historisches Museum wird saniert – Lecks im Dach, marode Haustechnik und verwirrte Gäste Das Historische Museum will sein Haus für 120 Millionen Franken sanieren. Wie sehr tangiert das die Pläne des Museumsquartiers? Michael Feller

Thomas Pauli-Gabi ist seit 2020 Direktor im Historischen Museum. Foto: Adrian Moser

Das Bernische Historische Museum will sein Haus für 120 Millionen Franken sanieren und mit einem Anbau ergänzen. Darüber hat es am Donnerstag informiert. Gleichzeitig startet der zweistufige Architekturwettbewerb. Bis im Februar 2024 sollen konkrete Ideen präsentiert werden. Ab 2027 bis 2031 wird gebaut. Doch weshalb diese grosse Summe, was soll sich für das Publikum verändern – und was passiert mit dem Prestigeprojekt Museumsquartier? Hier die Antworten zu den wichtigsten Fragen.