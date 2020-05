Berner Bädersanierung – Leckes Becken im Wyler Nach dem Weyerli das Wyler: Die Stadt startet mit einem Projektierungskredit in die Sanierung des maroden Freibads Wyler. Das Becken rinnt und soll für neun Millionen Franken ausgebessert werden. Jürg Steiner

Soll im Winter 22/23 saniert werden: das Freibad Wyler. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Sanierung der Stadtberner Bäder gleicht einem Stafettenlauf. Am Donnerstag verabschiedet das Stadtparlament die Sanierung des Freibads Weyermannshaus – Kostenpunkt: 48 Millionen Franken – zuhanden der Volksabstimmung im September. Am gleichen Tag startet die Regierung die nächste Millionenübung: Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat einen Projektierungskredit über 1,1 Millionen Franken, um die Modernisierung des Freiluftbeckens im Wyler einzufädeln.

Das Aussenbecken des Wylerbads, 1971 erbaut, ist leck und muss immer wieder behelfsmässig örtlich abgedichtet werden. Die hoffnungslos veraltete Wasseraufbereitungsanlage droht auszufallen, was den Badebetrieb über längere Zeit stilllegen könnte. Das sind die Folgen davon, dass die Stadt die Bäder-Erneuerung lange vor sich herschob. Erst mit der Wasserstrategie 2018 verordnete sie sich ein ambitiös getaktes Programm, gemäss dem bis 2025 alle acht Wasseranlagen der Stadt für insgesamt 250 bis 300 Millionen Franken saniert sein sollen.

Der Umbau im Wyler-Freibad wäre demnach im Winter 22/23 an der Reihe, sodass voraussichtlich bloss die Sommersaison 23 etwas verspätet beginnen würde. Was die Kosten angeht, plane man das Sanierungsprojekt so, dass der Betrag von neun Millionen Franken nicht überschritten werde. Respektive dass allfällige Mehrkosten begründet werden müssten, wie im Antrag für den Projektierungskredit vielsagend formuliert wird. Mit überschiessenden Kosten haben die Berner Bädersanierer bereits erste Erfahrungen: Der Baukredit fürs Weyerli liegt nun um über 20 Millionen Franken höher, als man vor der Projektierung annahm.

Im Wyler wird es plangemäss nicht bei neun Millionen Franken bleiben, weil das Hallenbad, das die Stadt in einem separaten Projekt bearbeiten will, ebenfalls ein Sanierungsfall ist: Insgesamt rund 56 Millionen Franken sollen gemäss der Wasserstrategie im Wylerbad verbaut werden. Wenn alles läuft wie vorgesehen.