Gastrokritik Brasserie Saint-Imier – Leckere Schnecken und lockerer Service In Saint-Imier im Berner Jura wird ganz nach französischem Vorbild gespeist: Im Brasserie-Stil mit viel Fleischeslust. Claudia Salzmann

Die Schnecken waren der Start in den Mittag in der Brasserie de la Place. Fotos: Claudia Salzmann

Die Brasserie de la Place scheint der «place to be» zu sein. Wir erreichen das Restaurant am Marktplatz in Saint-Imier kurz nach Mittag, alle Tische sind besetzt. Landein, stadtaus hat man Anfang Woche weniger Auswahl beim Auswärtsessen, weil der Montag der Wirtesonntag ist. Nicht, dass die Brasserie eine Lückenbüsserin ist: Wir sichten beim Warten bei den Gerichten, die aufgetragen werden, liebevolle Leistung der Küche. Von der Anarchie, mit der man diesen Ort verbinden könnte, keine Spur. Zum Glück haben wir reserviert und werden an den letzten freien Tisch begleitet. Die Kellnerinnen schreiten rassig über die Terrasse, finden aber dennoch Zeit für ein Lächeln.