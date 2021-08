Polizei warnt nun vor Flussbad – Lebloser Mann aus der Emme geborgen Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagabend in der Emme bei Rüdtligen einen Mann leblos im Wasser aufgefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Donnerstagnachmittag die Meldung ein, dass seit dem Mittag ein Mann vermisst werde. Gemäss der Vermisstmeldung war der Mann mutmasslich in der Emme baden gegangen. Daraufhin suchten mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern, darunter auch die Seepolizei und Drohnenspezialisten, die Regio Feuerwehr Kirchberg sowie ein Helikopter der Rega nach dem Vermissten.

Bei einer Schwelle fanden die Einsatzkräfte den Mann am Donnerstagabend schliesslich. Sie konnten den Mann jedoch nur noch leblos bergen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte der 33-Jährige am Donnerstagmittag auf Höhe Industriestrasse 20 in Rüdtligen (Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh) beim Baden in Not geraten sein. Es handelt sich dabei um einen im Kanton Bern wohnhaften Togoer.

Kapo warnt vor dem Flussbad

Die Kantonspolizei Bern macht allgemein darauf aufmerksam, dass sich die Gegebenheiten in und an den Gewässern durch die letzte Hochwassersituation gewandelt haben können. So stellte sie veränderte Ufer, Ein- und Ausstiegsstellen fest. Im Wasser können sich nicht sichtbare Hindernisse wie etwa Schwemmholz an Orten befinden, wo bislang keine waren. Bei Schwellen können sich Weisswasser und Wasserwalzen mit einem starken Rückfluss bilden. Dies ist eine Gefahr für Badende und Schwimmende.

Weitere Hinweise dazu sind auf der Website der SRLG ersichtlich. Ein vorgängiges Erkunden der Badeörtlichkeit empfiehlt sich aktuell auch für Ortskundige, damit Sie nicht von Hindernissen überrascht werden.

