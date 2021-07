Zugunfall in Därligen? – Leblose Person im Bahntunnel aufgefunden Am Freitag lag in Därligen ein toter Mann auf den Bahngleisen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte von einem Zug erfasst worden war.

In einem Tunnel in Därligen auf der Bahnstrecke zwischen Interlaken und Spiez ist am Freitagvormittag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnte der Verstorbene bislang noch nicht identifiziert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass der Mann am Donnerstagabend im Tunnel von einem Zug erfasst worden war. Warum er sich dort aufgehalten hatte, ist unklar.

mb

