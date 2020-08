Leitbild des Bieler Gemeinderats – Lebensraum an Nord-Süd-Achse soll attraktiver werden Der Bieler Gemeinderat hat ein Leitbild für die Aufwertung der Nord-Süd-Achsen ausgearbeitet.

Der Bieler Gemeinderat hat in einem Leitbild die Grundsätze zur Aufwertung der beiden grossen städtischen Verkehrsachsen Richtung Norden und Süden festgehalten. Das Ziel ist ein attraktiver Lebensraum für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Mit der Fertigstellung des Ostastes der Bieler Autobahnumfahrung wurde die Nord-Süd-Achse durch die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlastet. Entsprechend verfolgt die Stadt Biel auch flankierende Verkehrsmassnahmen.

Künftige Bauprojekte an den beiden Hauptachsen will die Stadt ganzheitlich und interdisziplinär angehen. So sollen nicht nur die Auflagen zum Verkehr erfüllt, sondern auch angenehmere Lebensbedingungen geschaffen werden. Dazu hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 230'000 Franken zur Lancierung erster Umsetzungsprojekte genehmigt.

Geplant ist unter anderem die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf bestimmten Strassenabschnitten, wie die Stadt Biel am Dienstag mitteilte. Die Abschnitte werden im Rahmen der Umsetzung näher definiert. Auch zusätzliche Velostreifen und abgetrennte Radwege sowie neue Baumreihen sind geplant.

Mit der Einrichtung von Radwegen auf beiden Seiten der Mettstrasse soll auf der Südachse eine Hauptroute für den Veloverkehr realisiert werden. Auf der Nordachse liegt der Schwerpunkt bei Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr und bei der städtebaulichen Aufwertung im Zentrum von Biel und Bözingen.

In den kommenden fünf Jahren wird es darum gehen, die vordringlichsten Massnahmen mit verschiedenen übergeordneten Planungen in Einklang zu bringen und zu realisieren, wie die Stadt weiter mitteilte. Die Vertreterinnen und Vertreter der Interessengruppen und der Quartiere sollen im Rahmen der Umsetzungsprojekte einbezogen werden.

SDA