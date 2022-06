Streit um die richtige Ernährung – Lebensmittelpyramide: Zu wenig öko? Gesund, aber nicht gut für die Umwelt – so das Fazit einer Studie zur Lebensmittelpyramide. Die Verfasser lösen damit eine ungewöhnlich hitzige Debatte unter Experten und Bund aus. Joachim Laukenmann

Was ist wichtiger: Eine gesunde Ernährung oder eine lebenswerte Zukunft? Foto: Gian Ehrenzeller

Wer sich gesund ernähren und zugleich die Umwelt schützen möchte, kann in einen Zielkonflikt geraten. Denn das, was das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) als optimal gesunde Ernährung empfiehlt – zusammengefasst in der Schweizer Lebensmittelpyramide – ist nicht unbedingt gut für die Umwelt. Schliesslich wird unter anderem auch der Konsum von Fleisch, Milch, Milchprodukten und Fisch empfohlen. Und der ist bekanntlich mit einer hohen Umweltbelastung verknüpft.