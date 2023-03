Tanz in Grindelwald und Ringgenberg – Lebensfreude bewegt die Tänzerinnen Das Ballett Interlaken zeigt am kommenden Wochenende getanzte Lebensfreude. Anne-Marie Günter

Eine Gruppe kleiner Tänzerinnen konzentriert sich auf die richtige Bewegung zur Musik. Foto: Anne-Marie Günter

Viele kleine Tänzerinnen auf grossen Bühnen: Das Ballett Interlaken zeigt am 25. März im Kongresssaal Grindelwald und am 26. in der Burgseelihalle Ringgenberg eine abwechslungsreiche Tanzschau. Viele der 33 Tänzerinnen sind sehr jung, die Bewegungsfreude ging an der Hauptprobe manchmal noch etwas weiter als vorgesehen.