Ausstellung in Brienz – Lebendige Kunst von jungen Kunstschaffenden Die junge dynamische Künstlergruppe Chill-Art der Natürlich Schule hat ein breites Spektrum von Bildern und Skulpturen geschaffen. Die Vernissage fand im Hotel Bären statt. Monika Hartig

Sima Fischer (10) aus Meiringen hat das Bild «Farm» gemalt. Foto: Monika Hartig

«Wir sind begeistert, dass wir die Kunstwerke unserer Schülerinnen und Schüler in den Räumen des Hotels Bären in Brienz ausstellen dürfen», sagte Monika Ackermann (44), Leiterin der Natürlich Schule Unterbach. Am Freitag fand die Vernissage der ersten Verkaufsausstellung der Privatschule, die 2016 gegründet wurde, statt.