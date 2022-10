Frachtraum in Thun – Lebendige Geschichten und der alltägliche Tod Der Verein Literaare setzt bei seiner Herbstlese am 22. Oktober wieder auf literarisch hochstehende Schreibende, die sich mit relevanten Inhalten mit Bezug auf die Gegenwart beschäftigen. Christina Burghagen

«Wir haben das Glück, ganz frei zu sein, die Autorinnen und Autoren nach unseren Kriterien auszuwählen. In den Werken, aus denen gelesen wird, sind es Themen, die alle angehen», erklärt die Geschäftsführerin Tabea Steiner das Auswahlkonzept der Herbstlese. In diesem Jahr konzentriert sich Literaare auf die Region, wobei der Verein aber auch über Thun hinausschaut – nach Bern und Biel und in den Jura.



Den Anfang macht die Thuner Journalistin und Schriftstellerin Franziska Streun, die seit einigen Jahren mit ihren Romanbiografien auf sich aufmerksam macht. Ihr neuster Roman «Unlebbar» basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Literaturpreisträgerin 2021 der Stadt Thun verbindet darin die Nachrecherchen zu ihrem 2013 erschienenen Buch «Mordfall Gyger – eine Spurensuche» mit dem Schicksal einer Frau, die als Kind von Männern aus demselben Kreis missbraucht wurde.