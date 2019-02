Das Wetter lockt seit Tagen nach draussen. Der Boden ist nicht mehr gefroren, bald kann der Garten ausgewintert werden. Das ist, bei weiterhin vorteilhafter Witterung schon Mitte März möglich, aber im April reicht es ebenso. Das ist das Schöne am Gärtnern: alles zu seiner Zeit und wie es einem und den Pflanzen passt. Natürlich gibt es Zeitfenster für Pflanzungen, und jedes Gemüse hat seine Vorlieben, wann es in den Boden will. Aber zum Glück bedeuten verpasste Zeiten, dass man maximal ein Jahr Geduld haben muss.