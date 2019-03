Schneck lass nach!

Anstatt auf bestimmten Pflanzen zu beharren und Jahr für Jahr die kläglichen Überreste nach einem Schneckenbesuch betrauern zu müssen, wie oft beim Rittersporn oder einer Echinacea zu beobachten, ist es empfehlenswert, schneckenresistente Pflanzen zu wählen. Im Zierpflanzenbereich gibt es eine Reihe von Stauden, die den Schnecken nicht schmecken, so etwa die Montbretie, der Islandmohn oder die Fetthenne. Auch Einjährige wie Ringelblume, Borretsch, Fuchsschwanz und die Jungfer im Grünen trotzen den Schleimern.

Eine bewährte Methode ist das frühmorgendliche Absammeln. Nur bleibt die Frage: Wohin damit, wenn die Schnecken lebendig bleiben sollen? In Nachbars Garten ist allzu dreist, auf dem Kompost könnten sie sich zwar wieder ihrer Aufgabe als Aufräumer widmen, aber dies macht nur Sinn, wenn später der Kompost, bevor er im Garten ausgebracht wird, fein gesiebt wird, damit die inzwischen gelegten Schneckeneier nicht im Garten landen. Das wäre äusserst kontraproduktiv. Es bleibt nur, sie im Eimer auf einen Spaziergang mitzunehmen und an einem Ort, wo sie niemandem in die Quere kommen, freizulassen.

Neuer Trend: Teilzeit-Enten mit Hütte

In grösseren Gartenanlagen lohnt es sich, für die Schnecken etwas anzupflanzen, das sie fressen dürfen, ja sollen. In der Hoffnung, dass sie dann den Rest stehen lassen. Tagetes etwa mögen sie besonders gerne. Eine weitere Möglichkeit ist, ein kleines Schneckenschlaraffenland einzurichten: An einem schattigen, eher feuchten Ort, der nicht nahe bei den Beeten ist, etwas Gemüseernterückstände oder Rüstabfälle deponieren.

Die Schneckenpolizei ist unterwegs: Indische Laufenten haben grossen Appetit auf die Weichtiere. Foto: Panther Media GmbH / Alamy Stock Photo

Igel haben grossen Appetit auf Schnecken. Ist der Garten igelfreundlich gestaltet, etwa mit einem Asthaufen als Winterquartier, ist dies förderlich. Und eine wirkungsvoll-kreative Art, die Schnecken zu dezimieren: Indische Laufenten vertilgen im Schnitt mehr als ein Dutzend der Weichtiere pro Tag. Wer selber keine Enten halten mag: Man kann sie paarweise oder in grösseren Gruppen auch für einige Wochen mieten, so etwa bei «Rent en Ent» (Info: www.oechs­lin.eu). Ein Hüttli, in dem die Enten nach dem Eindunkeln vor Marder und Fuchs geschützt übernachten können, wird mitgeliefert.

Kommt es trotz allem zum letzten Zwick, also zum Einsatz von Gift, dann unbedingt biologische Schneckenkörner verwenden, diese sind nützlingsschonend und nicht allzu umweltschädlich. Die Kadaver der vergifteten Schnecken sollte man besser nicht liegen lassen: Ihre Artgenossen kommen nämlich sehr gerne zum kannibalistischen Leichenschmaus.