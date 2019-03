Liebe Frau S.,

oh, Primarschulgspändli Francesco ist eindeutig der Held dieser unserer kleinen Rubrik! Weil: Der erste Herbstinfekt geht ja jeweils nahtlos über in die Vorweihnachts-Erkältungswelle, worauf die Neujahrs-Grippeepidemie folgt und dann neuerdings bereits im Februar der Heuschnupfen übernimmt: Der Hasel, schniefen die Allergiker und haben nur schon deswegen etwas gegen den Klimawandel. Jedenfalls: Das Schnäuzen ist zu einem unappetitlichen Ganzjahresphänomen geworden.

Es kann doch nicht sein, dass der moderne Mensch sich etwas darauf einbildet, per Minikopfhörer mit der Welt zu kommunizieren und jederzeit zu wissen, was grad so läuft in New York, aber ausserstande ist, sich anständig leise die Nase zu putzen oder dezent zu räuspern.

Das führt ja jetzt weder zur intellektuellen noch zur körperlichen Überforderung, und ­längerfristige Schäden psychischer Natur sind auch nicht zu erwarten. Man versucht inmitten anderer Menschen bloss das, was man immer versucht: sich ein wenig zurückzunehmen und am Riemen zu reissen, um die Umwelt möglichst wenig zu ­tangieren, auf dass wiederum das Zusammenleben sich möglichst angenehm gestalte. Aaah, Francesco!

