1965: In den Sechzigerjahren beginnt Lagerfelds Engagement als Designer bei bekannten Modehäusern. Nach Freelance-Aufträgen und einem Job als «Principal Designer» bei Chloé steigt er 1965 beim traditionsreichen Römer Label Fendi ein, das insbesondere für Pelzmode bekannt ist.

1983: Der damals junge Chanel-Chairman Alain Wertheimer schlägt Karl Lagerfeld als Chefdesigner beim französischen Modehaus vor. Lagerfeld bleib bis zu seinem Tod in dieser Funktion. Der damals 50-jährige Deutsche macht das angestaubte Unternehmen, das damals ältere Damen ansprach, wieder einer jüngeren Kundschaft schmackhaft. Dafür modernisierte er unter anderem die Ikonen der Firmengründerin Coco Chanel (1883-1971), etwa die bekannten Taschen oder die Tweed-Suits.

1984: Ein Jahr nach seinem Einstieg bei Chanel gründet Lagerfeld mit dem französischen Textilhersteller Bidermann sein eigenes Label «Karl Lagerfeld». Dieses war, wie auch später lancierte Eigenmarken, wenig profitabel. So floppte auch die Zweitlinie KL by Karl Lagerfeld (ab 1988). Erfolgreich wiederum war 1999 die Kooperation mit dem italienischen Jeans-Hersteller Diesel (Lagerfeld Gallery): Die Jeans waren in der ersten Woche ausverkauft.

