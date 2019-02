Er war 36 Jahre lang Chefdesigner des Modehauses Chanel. Video: Reuters, AFP

Lagerfeld begann seine Karriere in der französischen Modewelt in den 1950er-Jahren in Paris. Dort arbeitete er bei Balmain, Patou, Chloé und anderen Modefirmen. Ab 1965 war er als Damenmode-Designer bei Fendi in Rom unter Vertrag.

In der Welt der Mode galt der am 10. September in Hamburg geborene Karl Lagerfeld seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher. Als Geburtsjahr nannte er selbst einmal 1935, andere Quellen sprachen von 1938 oder auch 1933. Seit dem Jahr 1983 war «Karl, der Grosse», wie ihn die Modewelt nannte, für den Luxuskonzern Chanel tätig.