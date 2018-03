Die modische Revolution

Fertig mit dem Mief der vergangenen Jahre: Die 68er warfen so ziemlich alle Regeln über den Haufen. Eine Haltung, die auch die Mode revolutionierte und neue Ikonen hervorbrachte (siehe unten). Der Minirock ist 1968 zwar nichts Neues mehr, dass dafür sogar protestiert wird, hingegen schon: In verschiedenen Metropolen ziehen Paraden von Frauen in ultrakurzen Röcken durch die Stadt und wehren sich gegen Prüderie und Modediktatur. Wohl kein Zufall, dass manch eine Zeugin, etwa kürzlich die Französin Catherine Deneuve, die Rückkehr der Prüderie beklagt: Die 68er-Frauen engagierten sich für weniger, nicht für mehr Stoff.

Wilder wurden auch die Frisuren, die nicht mehr mit Haarspray zu steifen Konstrukten ­fixiert, sondern lässig und fransig getragen wurden. Nur ja nicht zu anständig aussehen, war das Motto der Stunde. Es entstand eine Antimode, ohne die spätere Bewegungen wie Punk und Grunge undenkbar wären. Die Modedesigner legten nicht mehr diktatorisch die nächsten Trends fest, sondern liessen sich von der Strasse inspirieren. Als einer der ersten setzte der Modefotograf David Bailey auf die heute viel beschworene Street-Credibility, indem er etwa eines seiner Models lässig auf einem Trottoir posieren liess – statt wie zuvor üblich in einem prachtvollen Setting.

Die Frauenbefreiung nahm ihren Lauf und verlangte nach Kleidern, die den Frauen Bewegungsfreiheit verliehen. Als einer der grossen Befreier gilt der Franzose Yves Saint Laurent (1936–2008), der 1966 mit «Le Smoking» für Aufsehen sorgte. Saint Laurent hat den Hosenanzug für Frauen nicht erfunden – Marlene Dietrich trug ihn bereits in den Dreissigerjahren –, doch er machte ihn populär. Bis heute taucht das androgyne Kleidungsstück in jeder Kollektion des Hauses Saint Laurent in einer Neuinterpretation auf. Saint Laurent war es auch, der als einer der Ersten die Grenzen zwischen Haute Couture und Prêt-à-porter aufhob, sprich auch konfektionierte Ware anbot.

Nebst Saint Laurent waren Mary Quant, André Courrèges, Pierre Cardin und Paco Rabanne die wichtigsten Designer der Sechzigerjahre. Der Spanier Rabanne galt als Klempner der Modebranche: Er überraschte mit Kleidern aus Metall, Glasfasern und Plastik und zelebrierte mit diesen unprätentiösen Materialien die neue Lässigkeit. Legendär ist sein Kettenhemd, das Coco Chanel dazu verleitete, Rabanne den Spitznamen «Metallbauer» zu geben. Rabanne war auch einer der ersten Designer, die Musik – etwa von den Rolling Stones – an ihren Shows einsetzten. Ein weiterer Standard, der gesetzt wurde: Wer könnte sich heute noch eine Modenschau in totaler Stille vorstellen?

Das Chamäleon

Vera von Lehndorffs Vergangenheit ist tragisch. Ihr Vater wurde 1944 wegen seiner Teilnahme an einer Verschwörung gegen Hitler hingerichtet, die Mutter kam in ein Arbeitslager. Dass sich die 1,83 Meter grosse Bohnenstange, die sich selbst nicht schön fand, in den Sechzigerjahren das Pseudonym Veruschka zulegte, kommt wohl nicht von ungefähr. Sie konnte die Vergangenheit hinter sich lassen, erfand sich neu, wurde zur Kunst­figur und zum ersten deutschen Supermodel.

Heute ist die 1939 in Königsberg geborene Veruschka vor allem Künstlerin, eine Pionierin der Körperbemalung. Als Model trat sie zuletzt 2010 an der London Fashion Week auf. Sie nutzte die Gelegenheit, um auf die Misshandlung von Tieren aufmerksam zu machen. Heute tritt sie meist in einer Kapuzenjacke auf. Die Bilder, die von ihr nachhallen, könnten hingegen glamouröser kaum sein. Veruschka posierte mit Geparden, trug ultralange Kunstwimpern und präsentierte prächtige Roben in aufwendigen Szenerien.

Das Zweiglein

Sie wurde 1949 als Lesley Hornby in London geboren. Heute tritt sie unter dem Namen Twiggy Lawson als Schauspielerin und Sängerin auf. Den Spitznamen «Twiggy» erhielt das britische Model aufgrund ihrer filigranen Figur. «Twiggy» bedeutet auf Deutsch so viel wie «Zweiglein». Das dünne Mädchen mit den Kulleraugen verkörperte einen neuen Typus Frau. Twiggy war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie zur Modeikone einer ganzen Generation wurde und angeblich eine Welle von Magersucht auslöste. Der bedenkliche Standard, den sie setzte, dauert an. Unvergesslich bleibt auch ihr Make-up. Twiggy schminkte sich ihre Augen selbst und liess sich dafür von einer Puppe inspirieren. Regelmässig kehrt ihr Look auf die Laufstege zurück.

Das Groupie

Anita Pallenberg (1942–2017), die Tochter eines deutschen Reisekaufmanns, flog von der Schule – worauf sie nach New York in Andy Warhols Factory und schliesslich in die ganze Welt zum Modeln zog. Als ihre Agentur sie nach München schickte, traf sie die Rolling Stones und wurde deren Muse. Am längsten war das wohl bekannteste Groupie der Welt mit dem Gitarristen Keith Richards liiert. Prügeleien, Drogen und der Tod eines Gärtners, der leblos in Pallenbergs Bett gefunden wurde, sorgten für Skandale. 1980 trennte sie sich von Richards, mit dem sie drei Kinder hatte, und schwor den Drogen ab. Im kollektiven Gedächtnis ­geblieben ist ihr Look: Schlapphüte, Federboas, hohe Stiefel und falscher Pelz – sie war das coolste Mädchen ihrer Zeit.

Die Bohemienne

Sie ist der Beweis, dass man nicht Französin sein muss, um den French Chic zu verkörpern. Jane Birkin gilt als ultrafranzösisch, dabei kam sie 1946 in London zur Welt. Die Schauspielerin und Sängerin hatte ihren Durchbruch in der Rolle eines Fotomodells im Kultfilm «Blow Up». Zwischen 1969 und 1980 war sie die Lebensgefährtin von Serge Gainsbourg, mit dem sie 1969 den Skandalsong «Je t’aime . . . moi non plus» interpretierte. Das erotische Image, das sie mit dem Stöhn-Song erlangt hatte, spiegelte sich in ihrer Garderobe. Sie schockte mit ultrakurzen Röcken und dem Verzicht auf Büstenhalter.

Doch ihre Erotik hatte nichts Aggressives. Eher unschuldig wirkte die Bohemienne, die öfters einen aus Stroh geflochtenen Korb spazieren führte. 1981 soll Jean-Louis Dumas, Chefdesigner von Hermès, die Schauspielerin auf einem Flug getroffen haben. Er half ihr angeblich, den Inhalt ihrer ­gerissenen Strohtasche einzusammeln. Jane beschrieb ihm klagend ihre ideale Tasche – und er erfand daraufhin die legendäre Birkin Bag. (Berner Zeitung)