Die Rückkehr der Dauerwelle

Bei Models wie die Argentinierin Mica Argañaraz und in der Werbung ist der neue-alte Look schon quasi längst wieder da. Charlotte Gainsbourg lief im Mai mit Strandmähne über den roten Teppich in Cannes. Und die Schauspielerin Emma Stone postete ein Foto von sich mit Lockenwicklern. Glaubt man Modezeitschriften und glaubt man Instagram ist die Dauerwelle wieder da. So was von da.

Bei Kindern der Achtziger tauchen hier sofort einschlägige Bilder vor dem inneren Auge auf. Etwa von Jennifer Grey, wie sie in «Dirty Dancing» Patrick Swayze antanzt, mit Unschuldsgesicht und gelocktem Stufenschnitt. Oder Meg Ryan, die den Mann in «Harry & Sally» nicht nur, wie oft geglaubt, mit einem gespielten Orgasmus im Restaurant erobert, sondern wahrscheinlich auch mit ihrer veritablen Dauerwelle.

Dauerwellen-Legende: Cher. Foto: Harry Langdon (Getty Images)

Und dann war da noch Cher, klar. Die Haarpracht so gross wie die Stimme. Und auch «Sex in the City»-Stilikone Sarah Jessica Parker hatte mal eine, na ja, Frisur kann man das fast nicht nennen, eher einen blondierten Wischmop auf dem Kopf. Aber so ist das ja mit vielen Dingen. Was früher mal sehr angesagt war, gilt heute als Geschmacksverirrung, für die man sich nachhaltig schämt; ein Perpetuum mobile von gut-schlechtem Geschmack, von Mode-Erscheinungen. Man selbst versteckt ja auch das Teenagerfoto mit der besten Freundin, weil die Haarkrause damals so schlimm aussah.

Bewegung ins Haar

Umso verwunderlicher ist das Comeback derjenigen Frisur, die dem Kopf manchmal mehr Grösse verlieh, als unbedingt angebracht. Aber ganz genau wie früher soll es heute natürlich auch nicht sein; in der Instagram-Ära, in der alles, was das Gesicht einrahmt, Ohrringe, Haarschmuck, Haare, wieder sehr wichtig ist.

«Heute trägt man keine Mini-Löckchen mehr auf dem Haupt, sondern grosse Locken, eher Wellen eben», sagt der deutsche Hair-Stylist Antonio Weinitschke. «Es geht darum, Bewegung ins Haar zu bringen und mehr Volumen», erklärt er. Heute benutzt man mehr Pflegestoffe und grössere Lockenwickler, aber der Prozess ist im Prinzip immer noch der gleiche: Die Haare auf Wickler aufdrehen und Chemie draufgeben.