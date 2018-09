Wenn das Kind zwischen Mutter und Vater ist

Bei der Scheidung wird heute oft das gemeinsame Sorgerecht (siehe Infobox) ausgesprochen. Die Kinder bleiben jedoch bei dem Elternteil, der sich in den letzten Jahren mehr um sie gekümmert hat. Das ist in der Schweiz häufig die Mutter. Der andere, meistens der Vater, bekommt ein Besuchsrecht, und in der Regel kann er die Kinder jedes zweite Wochenende zu sich nehmen.

Teure Gutachten

Was ist aber, wenn vor der Scheidung beide Elternteile sich un­gefähr zu gleichen Teilen um die Kinder gekümmert haben? Die Berner Anwältin Anna Murphy kennt sich mit solchen Konstellationen aus. Ihr ist ein Fall bekannt, wo der Vater 100 Prozent gearbeitet hat, sie 80 Prozent. «Die Kinder waren 8 und 10 Jahre alt. Die Mutter hat sich leicht mehr um den Nachwuchs gekümmert, ist dann ausgezogen und hat die Kinder beim Vater gelassen. Beide Elternteile wünschten in der Folge, dass sie bei ihm leben.»

Können sich scheidende Eltern nicht einigen, ob das Kind beim Vater oder bei der Mutter leben soll, wird mit einem gerichtlich eingeholten Kinderzuteilungsgutachten geklärt, was für das Kind die beste Lösung ist. Ein solches Gutachten erstellen im ­Kanton Bern die Universitären Psychiatrischen Dienste, Erziehungsberatungsstellen der Gemeinden oder Kinderpsychiater und -psychologen. Die Kosten werden vom Auftraggeber, in diesem Fall also vom zuständigen Familiengericht, bezahlt. Die Eltern zahlen den Betrag über die Gerichtskosten, sofern sie nicht Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege haben. Ein Gutachten kostet zwischen 10'000 und 15'000 Franken.

Im obgenannten Fall wurde im Gutachten festgehalten, dass beide Eltern erziehungsfähig sind und sich die Vor- und Nachteile für die Platzierung beim Vater oder der Mutter etwa die Waage halten. «Er bekam dann die Obhut, weil die Kinder schon bei ihm waren und so nicht umziehen mussten», sagt Murphy.

In einem anderen Fall wollten ebenfalls beide Elternteile, dass der 14-jährige Sohn nach der Scheidung beim Vater lebt. Das Gericht hörte den Sohn an, der angab, lieber bei der Mutter leben zu wollen – und platzierte ihn dann bei ihr. Ab dem 12. Altersjahr kann das Kind mitentscheiden, wo es leben möchte.

Die alternierende Obhut

«Viele Eltern wünschen heute die alternierende Obhut mit hälftiger Betreuung», sagt Anna Murphy. Sie erinnert sich an einen Fall, wo die Mutter die alleinige Obhut wollte. Der Vater arbeitete vor der Trennung 50 Prozent, die Mutter 25 Prozent. Beide behaupteten, sie hätten sich mehr um das 5-jährige Kind gekümmert. Schliesslich einigten sich die Parteien auf eine alternierende Obhut mit 55 Prozent der Betreuung bei der Mutter, 45 Prozent beim Vater.

Manche Kinder kommen gut zurecht, wenn sie die eine Hälfte der Woche beim Papa sind und die andere Hälfte der Woche dann zur Mutter ziehen. Für einige ist dieses Hin und Her viel zu unruhig, und sie sind lieber zwei Wochen am Stück bei einem Elternteil und wechseln erst nach vierzehn Tagen. «Wichtig ist: Eltern müssen feste Abläufe finden, an denen sich die Kinder orientieren können», sagt Anna Murphy. So falle es Kindern leichter, sich auf die neue Situation einzustellen. (Berner Zeitung)