Die Mütze, die ich mit Ach und Krach zustande brachte, habe ich nie getragen. Gerne würde ich behaupten, ich hätte – erst kürzlich – wieder angefangen zu stricken, weil ich mir jeweils neue, sinnvolle Ziele setze. Oder meinem Gottikind zu Weihnachten etwas Selbstgemachtes schenken wollte. Oder weil ich extrem kreativ bin. Die Wahrheit ist viel banaler. Ich machte eine Woche Ferien auf dem Land, dort, wo ich aufgewachsen bin, ich hackte Holz, backte Kuchen und machte lange Spaziergänge.

Nach dem Zvieri war jeweils schon Feierabend, und ich hatte viel Zeit. Also begann ich zu stricken, Nadeln und Wolle waren vorhanden, ich googelte ein paar Muster, und meine Mutter half, wenn ich nicht mehr weiterwusste. Und dann konnte ich plötzlich nicht mehr aufhören.

Stricken ist gerade sehr im Trend. Es gibt Cafés, in denen sich Frauen zum Lismen treffen, hippe Labels, bei denen man Stricksets bestellen kann, die Muster, Nadeln, Wolle und Etikette zum Annähen beinhalten. Es kommen immer neue, immer verrücktere Strickbücher auf den Markt, und aktuell bekommt man in Bäckereien den Coffee-to-go in einem Papierbecher mit von Freiwilligen gestrickter Ummantelung – es ist eine Kampagne zur Sensibilisierung für Demenzkranke.

Die Welt strickt. Und ich mit ihr. Was mir allerdings herzlich egal ist. Ich muss allein sein beim Stricken, andere Menschen ertrage ich dabei nur schwer. Tatsächlich stelle ich mir Achtsamkeitsseminare, in denen einem ja hauptsächlich beigebracht wird, wie man egoistischer wird, so vor.

Bei einem Strickprojekt muss man verdammt achtsam sein, und – wie angenehm! – es gibt jeweils nur noch mich, die Wolle und die Nadeln. Während ich stricke, kann ich mich nicht mal auf den Fernseher konzentrieren (was auch der Grund ist, dass dieser stundenlang vor sich hin brabbelt, ohne dass ich etwas mitkriege – es gibt nichts Erholsameres).