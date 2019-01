Ich liebe den Duft frischer Wäsche. Wie wundervoll, wenn es in der ganzen Wohnung nach «Blumenfantasie» oder «Sommergefühl» riecht. Und was gibt es Schöneres, als sich in ein frisch bezogenes, duftendes Bett fallen zu lassen? Es gibt Leute, die finden, mein Verbrauch an Waschmittel sei masslos übertrieben. Ich würde das eher so formulieren: Ich bewege mich an der oberen Grenze.