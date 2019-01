Nudging

Permanent versuchen Firmen, uns in eine bestimmte Richtung zu «stubsen», wofür der Begriff «Nudging» steht. Zum Beispiel, online Rechnungen zu zahlen anstatt auf der Poststelle, am Ticketautomaten Billette zu lösen statt am Schalter und sogar dazu, gesünder zu leben, damit wir die Krankenkassen weniger belasten. Das nervt. Und Gespräche darüber, wie man die Kunden/Mitarbeiter/etc. noch besser manipulieren kann, sind einfach nur überflüssig.

Optimierung

Alles soll stets optimiert werden: Abläufe, Inneneinrichtungen, sogar das eigene Selbst. Wieso darf man nicht einfach mal so mangelhaft sein, wie man nun mal ist?

Pädagogisch wertvoll

In fast jedem Kinderbuch und in der Beschreibung zu fast jedem Spielzeug steht diese Auszeichnung. Wäre es wirklich so furchtbar, wenn Kinder sich mal mit etwas beschäftigen, das reiner, sinnloser Zeitvertreib ist?

Quoten

Niemand mag von der Politik verordnete Quoten. Unschön ist aber auch, dass der Frauenanteil in Schweizer Geschäftsleitungen nach wie vor nur 7 Prozent beträgt. Es wäre begrüssenswert, wenn man gar nicht mehr darüber diskutieren müsste. Grossbritannien hat vorgemacht, wie das funktionieren könnte: Im sogenannten 30-Prozent-Club haben sich Firmen zusammengeschlossen, die selber dafür sorgen, dass der Frauenanteil steigt. Mit grossem Erfolg.

Roaming-Preise

Jeden Sommer pünktlich zum Ferienbeginn wird vor hohen Roaming-Gebühren gewarnt. Diese fallen an, wenn ein Kunde eines Schweizer Mobilfunkanbieters ein ausländisches Netz nutzt. Das Thema ist so frustrierend und Abhilfe noch so lange nicht in Sicht, dass man das Smartphone in den Ferien möglichst wenig anfasst – und ansonsten einfach weghört.

Stillen

Nein, bitte keine Erklärungen mehr, dass Stillen das Gesündeste für das Kind ist. Wir wissen es! Trotzdem gibt es Frauen, die nicht stillen wollen oder können. Also hört bitte auf, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen.

Tweets von Trump

Richtig, wir reden hier vom Präsidenten der USA. Und was er sagt, hat Einfluss auf die ganze Welt. Trotzdem ist es für das psychische Wohlbefinden besser, Berichte über seine neusten Tweets zu ignorieren. Denn auf jede haarsträubende Ankündigung folgt ja doch wieder ein halber Rückzug, gefolgt von einem Rückzug vom Rückzug...

Unhöflichkeit

Ja, es gibt sehr unhöfliche Menschen. Aber wenn man dauernd über sie redet, wird es auch nicht besser. Lieber mit gutem Beispiel vorangehen.

Veganismus

Jeder soll doch nach seiner Façon selig werden.

Work-Life-Balance

Der Begriff klingt, als wäre Arbeiten kein Aspekt des Lebens. Wäre es nicht besser, anstatt das Vergnügen strikt vom Job zu trennen, dafür zu sorgen, dass der Beruf mehr Spass macht?

Xenia Tchoumi

Sie war eine der ersten grossen Schweizer Influencerinnen: Xenia Tchoumi. Was sie erreicht hat, ist bewundernswert. Aber dass jetzt so viele junge Frauen davon träumen, Influencerin zu werden, erschreckt. Ist es erstrebenswert, eine Marke zu sein? Teure Kleider zur Schau zu tragen und dafür Geld zu bekommen? Gibt es für junge Frauen keine besseren Identifikationsfiguren? Zum Beispiel Frauen, die nicht in erster Linie dank ihrem Aussehen Erfolg haben, sondern vor allem mit ihrer Intelligenz und ihrem Durchsetzungsvermögen punkten?

YB

Ja, YB ist Schweizer Meister geworden. Ja, das ist toll. Aber jetzt ist dann mal gut mit Auf-die-Schultern-Klopfen und Ach-was-sind-wir-grossartig-Sprüchen.

Zickenkrieg

Auf Berichte, wer gerade mit wem streitet oder wer jetzt der besten Freundin den Mann ausgespannt hat, lässt sich problemlos verzichten. Und wenn unbedingt über streitende Frauen berichtet werden muss, dann bitte auch eines der zig Beispiele von Männern erwähnen, die einen Gockelkrieg führen.