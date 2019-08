Wieso sind Frauen- und Männerschach getrennt?

Mit der forschen Behauptung, eine Frau könne im Schach nie die Nummer 1 werden, hatte sich in den 90er-Jahren Garri Kasparow in die Nesseln gesetzt. Es war die Zeit, als der von seiner Mutter früh geförderte Weltmeister die Szene fast nach Belieben dominierte und die Rede über ein Mädchen namens Judit Polgar aus Budapest aufkam, das dort als ebenso hochbegabt galt wie der Russe einst in seiner Geburtsstadt Baku.