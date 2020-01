«Wer hungert, wird oft bewundert»

Herr Wüthrich, beginnt Magersucht heute tendenziell früher, oder täuscht der Eindruck?

Tatsächlich ist der Beginn von Anorexie in ein jüngeres Alter gerutscht. Vor zehn Jahren entwickelte sich eine Anorexie in der Regel bei Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren. Heute ist eher ein Alter um 13 Jahre typisch. Unsere jüngste Patientin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Inselspital Bern war sogar erst 9.