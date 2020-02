Was sollen wir noch in der Stadt? Netflix löst das Kino ab, Amazon den Einkaufsbummel und die Digitalisierung ortsgebundene Jobs – die Metropolen brauchen neue Aufgaben. Niklas Maak , Das Magazin

Dieses Treppenhaus führt nirgendwo hin – ein Symbol für den Zustand der Städte? Architekt Thomas Heatherwick mit seinem «Vessel» in Manhattan. Foto: Keystone

Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Immer mehr Touristenbusse rumpeln in die Zentren der Städte, Politiker und Fremdenverkehrsämter behaupten, das Leben in der Stadt sei so attraktiv wie nie zuvor – und tatsächlich scheinen auch die explodierenden Immobilienpreise dafür zu sprechen: Alle wollen in die Stadt. Die Stadt ist das Grösste. Auf dem Land leben nur die, die es nicht in die Stadt geschafft haben, die Insassen des «basket of deplorables», jener Haufen der Bedauernswerten, als den Hillary Clinton die ländlich geprägten Trump-Anhänger einmalig arrogant beschimpfte und damit gleich die Antwort auf die Frage lieferte, warum nicht sie, sondern Trump die Wahl gewonnen hatte.