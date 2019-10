Vom Hass im Netz überrollt

Chris Grau, muskulös, rasierter Kopf, Schrauberhände, steht am Donnerstagabend in Arbeitsklamotten in seiner Autotuning-Werkstatt in Nordkirchen, einem Örtchen zwischen Dortmund und Münster gelegen. Der Weg zu ihm führt über Landstrassen, an Pferdepensionen entlang, schönstes plattes Münsterland. Ohne Auto ist man hier aufgeschmissen, der nächste Bahnhof ist fünf Kilometer entfernt, zweimal am Tag fährt ein Bürgerbus. Er schaut auf sein Smartphone: 23'000 ungelesene Facebook-Nachrichten.

Um ihn herum stehen aufgebockte Autos, grün, orange, blau. Unter und neben ihnen liegen zerlegte Motoren. Willkommen in der «Beast Factory», der grössten Ford-Tuning-Werkstatt Deutschlands, die Grau gemeinsam mit seiner Freundin führt. Aber zum Schrauben kommt er seit Wochen kaum noch. Seit jenem Septembertag, an dem er auf Facebook mit einem Kumpel die Gruppe «Fridays for Hubraum» (FFH) gründete.

Innerhalb weniger Tage hatte sie mehr als eine halbe Million Mitglieder; Stand Freitag waren etwa so viele Männer und Frauen Mitglied wie die Stadt Hannover Einwohner hat: mehr als 550'000. Auffällig viele Mitglieder haben Autos als Profilbild, die FFH-Aufkleber finden sich längst an Autos von Kiel bis Starnberg. Dauernd wollen Reporter mit ihm reden, nächste Woche kommt schon wieder das Fernsehen.

Chris Grau ist jetzt berühmt, er ist nicht unglücklich darüber. Wie es dazu kam: «Ich habe an dem Tag ein bisschen Facebook durchgescrollt und überall ging es nur noch um Fridays for Future, alles war völlig hysterisch.» Ein Logo war schnell gefunden, zwei Kolben vor grünem Hintergrund. «Eigentlich war das ein Spass, wir haben gesagt, wir machen jetzt ‹ne Gruppe, in der kann jeder seine Karre posten, vom Nissan Micra bis zum dicken S8», sagt Grau. «Wir wollten gucken, ob wir mehr als 74'000 Mitglieder zusammenbekommen.» So viele hatte Fridays for Future (FFF) damals.

Doch dann wurde es «richtig krass», wie Grau es ausdrückt, während er seine Boxerhündin Luna krault. Innerhalb von drei Stunden traten 100'000 Menschen bei. Ungläubig beobachtete Grau die Entwicklung: 480'000 Mitglieder posteten 2000 Beiträge – pro Minute. Nach drei Tagen waren es 1,6 Millionen Kommentare. AfD-Anhänger, Klimaleugner, deutsche Gelbwesten, das waren schnell gefundene Begriffe für Grau und Kollegen, er sagt: «solches Zeug».