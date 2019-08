Sollen wir uns von den sozialen Medien verabschieden?

Ja

Denk ich an die sozialen Medien in der Nacht, werd ich um mein inneres Gleichgewicht gebracht: Twitter auf, ein paar Minuten durch die Timeline gescrollt, und schon steht das Gemüt in Flammen. Oder ist die Laune im Eimer. Oder man gleitet in den sogenannten Popcorn-Modus und ergötzt sich am Gezänk der anderen.