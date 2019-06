Protest! Protest!

Ich bin allergisch auf Violett und Lila. Nur schon beim Gedanken daran, etwas in diesen Farben tragen zu müssen, schüttelt es mich. Das wäre ja kein Problem, wenn man ihnen konsequent aus dem Weg gehen könnte.

Kann man als Frau aber leider nicht. Weil offenbar alles, was besonders weiblich sein soll, violett oder lila ist. Der Frauenstreik zum Beispiel. Auf Plakaten, Flyern, Fahnen, überall prangt das weisse Symbol für Frau in Kombi mit einer kämpferischen Hand – auf violettem Hintergrund. Das Protestshirt, das man online bestellen konnte – so was von knallviolett! Oh nö, kann man nicht auch in einer anderen Farbe streiken?