Papst-Bruder, Mitwisser und Mittäter

Am Montag nun konterte Historiker Bernhard Löffler an einer Medienkonferenz zu Gewalt und Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen, diese sei nicht Folge der 68er-Pädagogik, sondern Teil eines Erziehungsalltags, der weit vor den 68er-Reformen etabliert gewesen sei. Georg, der ältere Ratzinger-Bruder, war von 1964 bis 1994 als Domkapellmeister beim weltberühmten Chor in leitender Position und kommt nicht gut weg. Er habe für «Jähzorn, überzogene Strenge einschliesslich harter Körperstrafen und psychischer Demütigungen» gestanden, so Löffler.

Jetzt beleuchten zwei neue Studien aus historischer und sozialwissenschaftlicher Sicht vor allem auch das sadistische System des 1992 verstorbenen Regensburger Schuldirektors und Priesters Johann Meier. Ratzinger habe nicht zu dessen System gehört, es sei aber ausgeschlossen, dass er nichts von den Prügelattacken gewusst habe, so Löffler.

Gewalt gehörte zur Erziehungspraxis

Ratzinger hatte zuvor schon zugegeben, er habe bis Ende der 70er-Jahre in den Chorproben wiederholt Ohrfeigen verteilt. Das habe sein Gewissen belastet. Er sei dann froh gewesen, als Züchtigungen 1980 verboten wurden. Ratzinger unterschlägt, dass er Mitwisser und Mittäter war und sich nicht mit Ohrfeigen begnügte. Laut verschiedenen Opfern hatte er bisweilen Stühle nach den Chorknaben geworfen, was zu blutenden Platzwunden führte. Wenn er seine Vorstellungen von musikalischer Qualität durchzusetzen suchte, sei er «impulsiv, ja fanatisch» gewesen, urteilt sein Nachfolger Roland Büchner.

Vor wenigen Jahren kam ans Licht, dass zwischen 1945 und 1995 500 Domspatzen Opfer körperlicher und 67 von sexualisierter Gewalt wurden. Gemäss den neuen Studien war der berühmte Knabenchor samt seinen Schulen und Internaten ein «abgeschottetes soziales System», eine sogenannte totale Institution. Die von aussen kaum kontrollierte Gewalt gehörte zur Erziehungspraxis. Der Erfolg des Chores war wichtiger als das Wohl der Schüler.

Die Taten sind verjährt. Und die glanzvollen Karrieren von «Orgel-Ratz» und «Bücher-Ratz», wie man die Brüder Ratzinger noch bei der gemeinsamen Priesterweihe im Jahre 1951 nannte, macht sie eh unverletzlich. Georg, der seinen Bruder Joseph gerne besucht, betont, zu Hause in Bayern noch immer von einstigen Domspatzen besucht zu werden. Der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer, der am Montag die missbrauchten Sängerknaben vor den Medien zerknirscht um Vergebung bat, hatte kurz zuvor bei Georg Ratzingers 95. Geburtstag dessen musikalische Verdienste gewürdigt – mit einer feierlichen Vesper im Regensburger Dom, gesanglich begleitet von den Domspatzen.