«Offenbar haben die Eltern den armen Kerl nicht so erzogen»

Kürzlich wurde eine Studie vorgestellt, nach der hilfsbereite Buben als Teenager eher geplagt werden. Da dürften manche Eltern, die ihren Nachwuchs zu Hilfsbereitschaft auffordern, leer geschluckt haben. Was sagen Sie als Erziehungsberater dazu?

Es kommt ganz darauf an, wie man Hilfsbereitschaft definiert. Ein hilfsbereiter Bub, der sich abgrenzen kann und nicht gerade einknickt, wenn er angezündet wird, dürfte weniger Schwierigkeiten haben als einer, der mit seiner Hilfsbereitschaft vor allem Konflikte vermeiden will und keinen eigenen Standpunkt hat. Das wäre dann eine soziale Anpassungsform, die alle nervt.