Liebe Fleischesser, beruhigen wir uns doch

Was haben wir uns in den vergangenen Monaten wieder über Veganer echauffiert. Da gab es Meldungen über respektlose Restaurantgäste, die unangekündigt Mittagsmenüs ohne tierische Produkte verlangten und laut aufschrien, wenn das kurzfristig nicht möglich war. Da war die temporäre Nationalratskandidatin Tamy Glauser, die behauptete, das Blut von Veganern könne Krebszellen töten. Und schliesslich wurden die SBB öffentlich an den Pranger gestellt, weil im Zug kein veganes Hauptgericht zur Auswahl stand.