«Ich wollte gehen»

Pünktlich auf die Sekunde erscheint er zum abgemachten Termin in einer Hotellobby beim Basler Bahnhof. Sein Gang ist nicht mehr so federnd wie früher, als er als ruhmreicher Präsident des FC Basel die Massen faszinierte und später als Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern Spuren in der Bundesliga hinterliess. René Jäggi läuft vorsichtiger. In der linken Hand trägt er einen kleinen Koffer.