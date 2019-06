Aber – hier muss völlig unkorrekt mitten im Satz ein Ausrufezeichen gesetzt werden: ! – auch heute noch gibt es eine beachtliche Zahl von Personen, die hartnäckig an der Alleinstellung des Maskulinums festhalten. Nicht selten hört man sie die schöne deutsche Sprache verteidigen, welche unnatürlich und schwerfällig wirke, wenn man immer beide Geschlechter nennen müsse.

Zwei grundlegende Irrtümer. Erstens: Sprache lässt sich nicht konservieren, sie verändert sich laufend. Zweitens: Die Doppelnennung, liebe Leserinnen und Leser, ist nur eine von unzähligen Möglichkeiten, Männer und Frauen in Rede und Schrift gleichberechtigt zu behandeln.

Doch wie sich diese Möglichkeiten erschliessen, wenn man ein sprachlich wenig agiles Gewohnheitstier ist? Hier hilft der gute alte Duden mit einem neuen Sonderbändchen: «Gendern – ganz einfach» analysiert die Praxis, bewertet die etwas hilflosen zeichenbasierten Lösungen mit Schrägstrich, Sternchen etc. und arbeitet im Weiteren vor allem mit Beispielen.

So kann man statt «Patientinnen und Patienten» «Kranke» ansprechen, statt einen «Anfängerkurs» einen «Grundkurs» oder «Einstiegskurs» ausschreiben, und statt an die «Stimmbürger» zu appellieren elegant die «Stimmberechtigten» in die Pflicht nehmen.

Die Tipps in diesem neuen Duden sind also nicht «anwenderfreundlich», sondern so «leicht anzuwenden» oder «einfach zu handhaben», dass selbst Sprachkonservative begeistert sein werden. Nur der Anglizismus «Gendern» im Titel stört vielleicht – wie wärs mit «Gutes Deutsch für alle»?