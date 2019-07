Frauen im Röckli

Die Änderung hatte kaum jemand bemerkt: Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des traditionsreichsten Tennisturniers der Welt wurden dieses Jahr die Spielerinnen in Wimbledon nicht mehr entsprechend ihrem Zivilstand genannt – also Miss oder Mrs –, sondern wie ihre männlichen Kollegen nur mit dem ­Nachnamen. Man müsse, erklärte der All England Lawn Tennis and Croquet Club die neue Regelung, «mit der Zeit gehen».