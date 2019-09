Evangelische Kirche kauft Schiff für Seenotrettung

Flüchtlinge wochenlang unter unwürdigen Umständen auf Rettungsschiffen gefangen zu halten, sei «menschenverachtend»: EKD-Vorsteher Heinrich Bedford-Strohm. Foto: Keystone

Die Not habe keine Nationalität, und «egal, aus welchen Gründen Menschen in Not sind, wir haben die Pflicht, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen», sagte Bedford-Strohm bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern von Ärzte ohne Grenzen, der Organisation Sea-Eye, der Seebrücke und dem Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert (SPD).

Verteilmechanismus dringend gefordert

Barbara Held, Ärztin und Einsatzleiterin der Organisation Sea-Eye, forderte: «Das Geschachere um Menschenleben muss aufhören.» Flüchtlinge wochenlang unter unwürdigen Umständen auf Rettungsschiffen gefangen zu halten, sei «menschenverachtend». Die Verantwortung liege nicht nur bei Italien und Malta, sondern bei ganz Europa.

Neben einem dringend gebotenen Verteilmechanismus aufnahmebereiter EU-Mitgliedstaaten forderten die Organisationen einen Stopp der Rückführungen nach Libyen. Flüchtlinge seien dort dem Risiko «systematischer Folter, Versklavung und Gewalt» ausgesetzt. Jede Unterstützung und Ausbildung der libyschen Küstenwache müsse eingestellt werden.