Auf Horrorhöhe

«How high can high-waisted pants go», wie hoch kann der Hosenbund noch rutschen? So war gerade eine Geschichte im Magazin New Yorker überschrieben. Die Autorin gab sich als High-Waist-Jüngerin zu erkennen – wenn es nach Rachel Syme ginge, stiesse der Bund an den Busen. Sie schrieb, dass der hohe Bund der Freund aller Frauen sei, weil er den Hintern und die Hüften nicht verberge, sondern sie vielmehr hervorhebe und also feiere. Sie schrieb, dass High-Waist-Jeans unglaublich bequem seien. Sie fühle sich darin geborgen, beschützt, irgendwie ganz fest umarmt. Es sei für sie die einzig annehmbare Hosensilhouette, «eine Form, die den Körper liebkost und stützt, als halte sie meine inneren Organe an ihrem Platz».

Ich war in jedem einzelnen Punkt anderer Meinung. Es ist zweifellos richtig, dass die High-Waist-Jeans den Hintern feiert – allerdings in dem Sinn, dass man (Pardon!) als Riesenarsch auf zwei Beinen durchs Leben balanciert. Die einzigen Frauen, die damit durchkommen, haben keinen Rubens-Körper, sondern sind quasi hinternlos, steckerldünn, mit Knabenhüften sowie grotesk langen Beinen ausgestattet, weil der hohe Bund leider auch optisch staucht. Der Effekt ist desaströs. Ich schwöre, es gibt auf dieser Welt kaum einen Mann, der die High-Waist-Jeans schön findet.

Dass die Hose bequem sein soll, ist ein ganz schlechter Witz. Weil sie nicht auf der Hüfte sitzt, sondern überm Bauchnabel irgendwie fixiert werden muss, ist es nahezu unmöglich, sie ohne Gürtel zu tragen. Es kann dem Denim noch so viel Elastan beigemischt sein: Dies fühlt sich an, als schnüre einem ein Strick in den Händen eines erbarmungslosen Folterers ganz langsam die Luft ab. Hinzu kommt das Knitterproblem. Möglich, dass die High-Waist-Hose im Spiegel der Jeansabteilung noch einigermassen passabel aussah. Nach einer Stunde Schreibtischarbeit aber trägt man eine Ziehharmonika überm Unterleib. Und diese Falten, da kann man bügeln, wie man will, gehen niemals wieder raus.

Woher ich das zu wissen glaube? Ich besitze selbst High-Waist-Jeans. Sogar gleich drei Stück. Dabei fand ich sie eigentlich nie gut (Fashionista-Tipp am Rande: Das erste Gefühl ist immer das richtige). Leider ging es mir mit der hohen Hüfte dann wie mit dem Keilabsatz oder dem Glockenrock oder der Farbe Senfgelb: Wenn die globale Vereinigung der Modemacher die finstere Vereinbarung getroffen hat, dass die Masse der Ahnungslosen einen bestimmten Look jetzt schön zu finden hat, wenn sie einen erst mal mit Styling-Tipps, Streetwear-Bildern von Filmstars und «Shop the Look»-Angeboten beschiessen, kommt irgendwann der Punkt, an dem man aufgibt. Früher oder später sieht und denkt man sich das alberne Zeug halt einfach schön.