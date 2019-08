Angst vor den falschen Gefahren

Am schlimmsten bleibt aber jene Angst, die uns nicht ergreift, sondern die geschürt wird: Angst als Folge des Zynismus. Der Terroranschlag auf eine Ferienanlage in Tunesien, das Massaker in einer Kirche koptischer Christen in Ägypten: Die Mörder erreichten damit, was sie wollten. Sie schadeten dem Tourismus auf Jahre hinaus. Und damit den Leuten im Land.

Auch Stalin kontrollierte seine Untertanen über die Angst. Sein täglicher Terror erfasste selbst jene, die ihm nicht zum Opfer fielen – als permanente Bedrohung. Nachdem ein kommunistischer Kadermann in einem sowjetischen Dorf eine Rede gehalten hatte, klatschten die Leute im Saal 16 Minuten lang; keiner wagte, als Erster aufzuhören. Schliesslich gab der Bürgermeister ein Zeichen zum Abbruch. Sie holten ihn noch in derselben Nacht.