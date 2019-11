Alt und abgegriffen oder günstig und edel

Ausrangierter Stofflöwe

Kurz vor Weihnachten sah ich einen süssen Stofflöwen im Brockenhaus. Er roch frisch nach Waschpulver. Bei den Neuankünften wartete der kleine Löwe gemeinsam mit ausrangierten Bären und Hasen und Enten. Es war ein trauriger Anblick. Ohne lange zu überlegen, kaufte ich ihn und schenkte ihn dem vierjährigen Sohn zu Weihnachten. Als er ihn auspackte, konnte er es kaum glauben. Ein «Löieli», das sofort einen Namen bekam: Louis. Und bald darauf auch eine Geschichte. Immer wieder wollte der Sohn hören, wie Louis zu ihm gekommen war. Und weil ich merkte, dass er auf eine grössere Geschichte wartete, begann ich sie auszuschmücken: wie der kleine Löwe alleine in Afrika war und sich freute, dass ein kleiner Junge in der Schweiz auf ihn wartete. Wie er in einem Container übers Meer gebracht wurde, gemeinsam mit anderen Stofftieren und natürlich Futter. Wie er dann vom Kondukteur in den Zug verladen wurde und auf einem Fensterplatz durch die Schweiz fuhr. Wie ich am Bahnsteig wartete und ihn dort abholte, damit er nicht länger alleine wäre. Wie ich ihn einpackte, aber natürlich Luftlöcher in die Verpackung stach, damit der Löwe atmen konnte. Und wie er nun immer bei uns bleiben will. Ohne Louis kann mein Sohn nicht schlafen. Und die Geschichte will er immer noch hören. (Marina Bolzli)

Lieblingsbücher wieder gefunden

Die Rückenschmerzen trieben mir Tränen in die Augen. Bandscheibenvorfall, Lendenwirbelsäule, sagte mein Arzt. Einen Monat schrieb er mich krank. «Viel liegen und laufen», hiess es. «Ja nicht sitzen oder stehen.» Einer der zunehmend öden Spaziergänge führte mich am Bärner Brocki vorbei. Vom tagelangen Netflix-Marathon fühlte ich mich geistig gelähmt, gestern hatte ich zum gefühlt zwanzigsten Mal die Serie «Friends» von vorne angefangen. Vielleicht wäre es gut, wieder mal zu lesen, dachte ich. Und siehe da: «The Hobbit»! «Pride and Prejudice»! «1984»! Überall Klassiker, die ich früher verschlungen hatte und mittlerweile nicht mehr wusste, wie sie endeten. Einzelne Szenen tauchten in mir auf – Winston, wie er Julia verrät, als ihm ein Käfig voller Ratten vors Gesicht geschnallt wird. Elizabeth, wie sie den ersten Heiratsantrag von Darcy wutentbrannt abschmettert. Beflügelt vom warmen Gefühl der Nostalgie kaufte ich drei Bücher. Erst als ich zu Hause auf dem Sofa lag und sie aufschlug, merkte ich, dass die frühere Besitzerin ihre Bücher angeschrieben hatte. In blauem Kugelschreiber auf Seite 1 stand da: «Jessica King». Ich hatte meine ausgemisteten Bücher selber wieder eingekauft. (Jessica King)

Was für ein Schnäppchen!

Zwischen Schlaghosen und Ledergilets entdeckte ich im Brocki einen ausgesprochen bequemen und schönen Jumpsuit. Er kostete 15 Franken – für Brocki-Verhältnisse eher höheres Preissegment. Ich gönnte mir den Einteiler trotzdem. Zu Hause googelte ich aus Neugier die Marke – und stellte fest, dass der Jumpsuit ursprünglich rund 250 Franken gekostet haben musste. (Andrea Knecht)

Nicht alles Gold, was glänzt

Während Brocki-Besitzer gelegentlich Ware unter ihrem Wert verkaufen, verlangen Antiquitätenhändlerinnen teilweise horrende Preise für ihre Schätze und schmücken sie mit erfundenen Geschichten aus. So erging es mir in einem kleinen Geschäft in Paris mit einem Spiegel in geschwungener Form – mit Gold umrahmt. Echtes Gold, meinte der Verkäufer. Ich war skeptisch. Doch sein Kollege erzählte detailreich über die Machart der Vergoldung. Ausserdem habe der Spiegel bereits adeligen Familien gehört. Ich kaufte ihnen zwar die Geschichte nicht ab, dafür aber den Spiegel. Später musste ich immer an diese Geschichte denken, wenn ich mich selbst betrachtete. Bis eine Freundin beim Zügeln auf ihn drauf sass – seither hat mein Spiegelbild ein gespaltenes Gesicht, ein mit Gold umrahmtes. (Sabine Gfeller)